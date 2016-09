Grand Theft Auto IV

Games for Windows Live Erfolge

Erfolge, die in Games for Windows Live erreicht werden können. Aufgabe Punkte Runter vom Boot

Du hast die erste Mission beendet. 5 Einhundertundachtzig

Erziele beim Darts 180 Punkte mit 3 Pfeilen. 10 Poolhai

Du hast einen Freund beim Pool besiegt. 10 König des QUB3D

Schlage den Highscore in QUB3D. 15 Finish Him

Kontere 10 Nahkampfangriffe in 4 Minuten 15 Genetisch überlegen

Beende 20 Singleplayer-Straßenrennen als Erster. 25 Wheelie-Fahrer

Mach einen Wheelie auf einem Motorrad und halte ihn wenigstens 500 Fuß. 30 Aller guten Dinge sind drei

Erziele beim Bowling 3 Strikes in Folge. 10 Mr. Bellics Chauffeur

Spiele die Spezialfähigkeit Taxi frei. 10 Überroller

Überschlage dich nach einem einzigen Unfall 5-mal nacheinander mit deinem Auto. 30 Freie Bahn

Werde einen 4-Sterne-Fahndungslevel los, indem du die Cops abhängst. 50 Kurierdienst

Erledige alle 10 Paketauslieferjobs 10 Frustkauf

Spiele die Spezialfähigkeit frei, Schusswaffen von einem Freund zu kaufen. 10 Kettenreaktion

Du musst in 10 Sekunden 10 Fahrzeuge in die Luft jagen. 20 Einmannarmee

Überlebe 5 Minuten lang mit 6 Fahndungssternen 40 Tiefpunkt

Beende die Mission "Roman's Sorrow". 5 Bestellung ausgeführt

Erledige alle 10 "Exotic Export"-Bestellungen. 10 Menschenjagd

Beende die Polizeicomputer-Nebenmission "Most Wanted". 15 Säubere die Straßen

Schnappe mithilfe des Polizeicomputers 20 Verbrecher. 20 Gefütterte Fische

Beende die Mission "Uncle Vlad". 5 Das wird teuer

Absolviere eine Taxifahrt, ohne die Fahrt von einer Insel zur nächsten zu überspringen. 5 Tourist

Absolviere alle Helikoptertouren in Liberty City. 5 Warmer Kaffee

Verabrede dich mit einem Mädchen und erreiche, dass sie dich zu sich nach Hause einlädt. 5 Das ist unser Style!

Spiele die Spezialfähigkeit Helikopter frei. 10 Eine halbe Million

Erreiche eine Bilanz von 500.000 $. 55 Unmögliche Trinität

Beende die Mission "Museum Piece". 10 Komplette Erkundung

Schalte alle Inseln frei. 20 Nachricht erhalten

Liefere alle 30 per SMS bestellten Wagen. 20 Stuntfahrer

Absolviere 100% der Monster-Stunts 30 Assassin's Greed

Beende alle 9 Attentätermissionen. 20 Gefährdete Spezies

Sammle alle im Spiel versteckten Päckchen. 50 Unter dem Radar

Fliege mit einem Hubschrauber unter den Hauptbrücken des Spiels, die über Wasser führen, hindurch. 40 Wähle B für Bombe

Schalte die Spezialfähigkeit frei, eine Bombe per Telefon zu bestellen. 10 Gracie-öse Lieferung

Beende die Mission "I'll Take Her". 10 Liberty City (5)

Nachdem du alle Freunde kennengelernt hast, liegt die Beliebtheit bei den überlebenden bei über 90%. 20 Keine weiteren Fremden

Triff alle Zufallscharaktere. 5 That Special Someone

Beende die Mission "That Special Someone". 10 Gewonnen!

Beende die letzte Mission. 60 Liberty City-Zeitraffer

Absolviere die Story in weniger als 30 Stunden. 30 Schlüssel zur Stadt

Erziele 100% in der Statistik "Spielfortschritt". 100 Teamspieler

Schalte 5 Spieler eines Gegnerteams bei einem beliebigen Ranglisten-Multiplayer-Teamspiel aus. 10 Erste Lorbeeren

Steige um eine Einstufung im Multiplayermodus. 5 Midnight Club-Mitglied

Gewinne ein Ranglisten-Rennen bei aktiviertem Schaden, ohne dein Gefährt zu stark zu beschädigen. 10 Zusammen seid ihr stark

Schlage unsere "Deal-Verderber", "N.O.O.S.E.-Alarm" und "Bombenanschlag II" Ranglisten-Spiel-Zeiten. 15 Voller Einsatz für das Team

Sei bei allen Ranglisten-Multiplayer-Teamspielen im Siegerteam. 10 Spitze der Nahrungskette

Schalte in einem Multiplayer-Ranglisten-Deathmatch 20 Spieler mit einer Pistole aus. 10 An der Spitze des Midnight Club

Gewinne 20 verschiedene Multiplayer-Standard-Ranglisten-Rennen. 20 Gesucht

Erreiche im Multiplayermodus die höchste persönliche Einstufung. 20 Dosvidanya, Petrovic

Gewinne Cops und Gangster für jede Seite, alle Rennen und 1 Multiplayer-Ranglisten-Spiel jeder Art. 30 Rockstars Schläferzelle

Erledige einen Rockstar-Entwickler in einem Multiplayer-Ranglisten-Spiel. 10 Autor: Stefan Brauner