Die Sims 3

Cheats

Die Cheatcodes müssen in der Konsole eingegeben werden, welche mit der Tastenkombination STRG + Shift + C geöffnet wird. Code Wirkung help Übersicht verfügbarer Befehle

constrainFloorElevation [true/false] Ermöglicht das Absenken des Territoriums, auch wenn sich Mauern/Böden/Objekte darauf befinden disableSnappingToSlotsOnAlt [on/off] Ermöglicht, dass Objekte bei gedrückte Alt-Taste nicht in Slots einrasten enablellamas [on/off]

Kein echter Cheat, nur ein Witz

fadeObjects [on/off]

Schaltet verblassende Objekte beim heranzoomen an oder aus fps [on/off]

Frames per Second werden angezeigt fullscreen [on/off]

Vollbild- oder Fenstermodus hideHeadlineEffects [on/off]

Denkblasen werden aktiviert/deaktiviert jokePlease Ein zufälliger Witz erscheint in der Cheat-Konsole moveObjects [on/off]

Objekte und auch Sims können nach Belieben verschoben werden resetSim

Der ausgewählte Sim wird in neutralem Zustand in sein Eigenheim zurückgesetzt slowMotionViz <0-8>

Aktionen laufen in Zeitlupe ab, die Spielzeit ist nicht betroffen (0 = normal, 8 = langsamste Stufe)

unlockOutfits [on/off]

Zusätzliche Dienstkleidung und Karriere-Outfits werden angezeigt motherlode Man erhält 50.000 Simoleons kaching Man erhält 1.000 Simoleons familyfunds

Addiert oder subtrahiert den jeweiligen Betrag zu einem Familienkonto testingCheatsEnabled [true/false] An- und abschalten des Testcheats * * mit gedrückter Maustaste können Bedürfnisse geändert werden, bei Klick mit gedrückter Shift-Taste auf Sims oder den Postkasten stehen zusätzliche Optionen zur Verfügung. Autor: Stefan Brauner