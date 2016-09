Street Fighter IV

Games for Windows Live Erfolge

Erfolge, die in Games for Windows Live erreicht werden können. Aufgabe Punkte Weltberühmter Krieger

Schalte alle Charaktere frei.

20 Farbkünstler

Schalte alle Farben frei.

10 Alles im Griff

Alle Personal Actions freigeschaltet.

10 Titelsammler

Sammle alle Titel.

50 Symbolsammler

Sammle alle Symbole.

50 Special Move-Meister

Führe 100 Special Moves aus.

10 EX-Move-Meister

Führe 100 EX-Moves aus.

20 Super Combo-Meister

Führe 100 Super Combos aus.

10 Ultra Combo-Meister

Führe 100 Ultra Combos aus.

10 Fokus-Meister

Erziele 100 Focus Attack- Treffer.

10 Volks-Meister

Führe 10 Personal Actions aus.

10 Super Combo-Champion

Führe 50 Super Combo- Finisher aus.

10 Ultra Combo-Champion

Führe 50 Ultra Combo- Finisher aus.

10 Schön bunt hier

Führe 365 Finisher mit blinkendem Hintergrund aus.

40 Einfach perfekt

Erreiche 10 Siege mit "Perfect".

10 Arcade-Kenner

Spiele den Arcade-Modus mit einem Charakter durch. (Mittel oder schwieriger.)

20 Vielseitigkeitsass

Spiele den Arcade-Modus mit allen Charakteren durch. (Mittel oder schwieriger.)

30 Niederlage?

Spiele den Arcade-Modus durch, ohne einen Kampf zu verlieren. (Mittel oder härter.)

30 Weltmeister

Spiele den Arcade-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch.

30 Legendärer Champion

Schlage Gouken und spiele den Arcade-Modus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durch.

50 Herausforderer

Meistere eine Herausforderung im Herausforderungsmodus.

10 Herausforderungsprofi

Meistere alle Herausforderungen im Herausforderungsmodus.

30 Goldenes Kerlchen

Gewinne Goldmedaillen in allen Herausforderungen.

50 Tempokämpfer

Spiele Time Attack NORMAL im Herausforderungsmodus durch.

10 Tempokönig

Spiele Time Attack SCHWER im Herausforderungsmodus durch.

20 Harte Nuss

Spiele Survival NORMAL im Herausforderungsmodus durch.

10 Überlebenskünstler

Spiele Survival SCHWER im Herausforderungsmodus durch.

20 Kampf-Techniker

Spiele Trial NORMAL im Herausforderungsmodus durch.

10 Herausforderungsn00b

Spiele Trial SCHWER im Herausforderungsmodus durch.

20 Aufgedonnert

Lege deinen Titel und ein Symbol fest.

10 Medaillen

Sammle alle Medaillenarten.

30 Medaillensammler

Sammle 100 Medaillen.

10 Medaillenjäger

Sammle 500 Medaillen.

10 Medaillenmeister

Sammle 1000 Medaillen.

30 Lobbyist

Erstelle 10 Mehrspieler-Lobbies.

10 Jeder ist willkommen

Trete gegen 10 Gegner auf Anforderung an.

10 Weg des Kampfes

Bestreite 100 Games for Windows – LIVE-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).

10 Nicht aufgeben

Bestreite 200 Games for Windows – LIVE-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).

20 Narben des Kampfes

Bestreite 500 Games for Windows – LIVE-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).

20 Der Weg beginnt

Gewinne 5 Games for Windows – LIVE-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).

10 Der Weg ist lang

Gewinne 10 Games for Windows – LIVE-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).

20 Der Weg ist steinig

Gewinne 50 Games for Windows – LIVE-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).

20 Der Weg ist geschafft

Gewinne 100 Games for Windows – LIVE-Kämpfe (Ranglisten-Spiel oder Mitspieler-Suche).

50 Erster Sieg

Gewinne 1 Ranglisten-Spiel.

20 Das ist ein Lauf

Gewinne 3 Ranglisten-Spiele in Folge.

20 Unaufhaltbar!

Gewinne 5 Ranglisten-Spiele in Folge.

30 Legendärer Krieger

Gewinne 10 Ranglisten-Spiele in Folge.

50 Unschlagbare Faust

Herrscher über alle

0 Autor: Stefan Brauner