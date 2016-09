Batman: Arkham Asylum

Games for Windows Live Erfolge

Alle 47 Erfolge, die in Games for Windows Live erreicht werden können. Aufgabe Punkte Urknall

Schließe den Story-Modus im leichten Schwierigkeitsgrad ab. 50 Riesenknall

Schließe den Story-Modus im normalen Schwierigkeitsgrad ab. 50 Megaknall

Schließe den Story-Modus im schweren Schwierigkeitsgrad ab. 50 Spielverderber

Wird Zeit, die Party aufzumischen. 10 20er-Freeflow-Combo

Kombiniere 20 Moves zu einer Combo (beliebiger Spielmodus). 10 40er-Freeflow-Combo

Kombiniere 40 Moves zu einer Combo (beliebiger Spielmodus). 10 Nachtgleiter

Gleite ohne Unterbrechung mehr als 100 Meter. 5 Zwei auf einen Streich

Lass einen aufgehängten Gefolgsmann fallen, um einen zweiten zu überraschen (beliebiger Spielmodus). 10 Mann gegen Mann

Stell dich einer Bestie im Kampf mit bloßen Händen. 10 Fang!

Fange einen Batarang (beliebiger Spielmodus). 5 5er-Freeflow-Combo

Kombiniere 5 Moves zu einer Combo (beliebiger Spielmodus). 5 10er-Freeflow-Combo

Kombiniere 10 Moves zu einer Combo (beliebiger Spielmodus). 5 Freeflow-Perfektion

Führe eine perfekte Combo aus, die alle Kampftechniken Batmans enthält (beliebiger Spielmodus). 10 Skurriles Rodeo

Reite auf einer Bestie und entfessle ihre Macht. 10 Freeflow-Bronze

Gewinne in Kampf-Herausforderungen 8 Medaillen. 10 Freeflow-Silber

Gewinne in Kampf-Herausforderungen 16 Medaillen. 25 Freeflow-Gold

Gewinne in Kampf-Herausforderungen 24 Medaillen. 50 Jäger-Bronze

Gewinne in Jäger-Herausforderungen 8 Medaillen. 10 Jäger-silber

Gewinne in Jäger-Herausforderungen 16 Medaillen. 25 Jäger-Gold

Gewinne in Jäger-Herausforderungen 24 Medaillen. 50 Unsichtbarer Jäger

Absolviere eine Jäger-Herausforderung nur durch den Einsatz des Lautlosen Ausschaltens. 10 Fehlerloser Freeflow-Kämpfer

Absolviere eine Kampf-Herausforderung, ohne Schaden zu erleiden. 10 Knacke Riddlers Rätsel

Löse jedes Rätsel auf der Insel. 20 Arkham-Analytiker

Löse 5 % der Riddler-Herausforderungen. 20 Kryptographischer Analyst

Löse 10 % der Riddler-Herausforderungen. 20 Querdenker

Löse 25 % der Riddler-Herausforderungen. 55 Geheimnisaufdecker

Löse 40 % der Riddler-Herausforderungen. 10 Rätselass

Löse 55 % der Riddler-Herausforderungen. 20 Gehirnakrobat

Löse 70 % der Riddler-Herausforderungen. 20 Rätsellöser

Löse 85 % der Riddler-Herausforderungen. 20 Bester Detektiv der Welt

Löse Arkhams größtes Geheimnis. 20 Perfekter Ritter

100 % abgeschlossen. 75 Schockierende Rettung

Schalte Zsasz in der Patienten-Ruhigstellungskammer aus. 10 Lass keinen zurück!

Rette die Wachen und den Gefolgsmann in der Entgiftung vor dem Joker-Toxin. 10 Übung macht den Meister!

Überlebe den Angriff von Jokers entstelltem Gefolgsmann. 10 Frei geboren

Flüchte aus der Intensivbehandlung an die Inseloberfläche. 10 Ärzte in Not

Rette alle Ärzte in der medizinischen Abteilung. 10 Tagträumer

Überlebe den Albtraum von Scarecrows Angstgas. 10 Banes Rache

Besiege Bane! 25 Einbruch

Verschaffe dir Zugang zur Arkham-Villa, nachdem sie von Joker verriegelt wurde. 10 Wiederkehrender Albtraum

Stelle dich deinen größten Ängsten und bleibe bei Verstand. 10 Zsasz wird heruntergeputzt

Rette Dr. Young davor, von Victor Zsasz ermordet zu werden. 10 Einzelhaft

Schnappe und inhaftiere Harley Quinn. 25 Doppelter Ärger

Besiege zwei Titan-Gefolgsmänner auf einmal. 25 Widerstehe der Angst!

Überwinde die Effekte von Scarecrows Angstgas. 50 Krokodilstränen

Wage dich in Killer Crocs Versteck und komme lebend wieder heraus. 50 Vergiftete Ivy

