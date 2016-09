Fallout 3

Komplettlösung

Vorwort / Tipps Wichtig bei Fallout 3 ist es die Augen offen zu halten, da überall ein paar wichtige Sachen herumliegen könnten, die sich noch als durchaus nützlich erweisen können. Auch das Sprechen mit jeder einzelnen Person ist manchmal hilfreich. Weiterhin ist es ratsam viele Items einzusammeln, um diese später verkaufen zu können. Sammle am besten auch möglichst viele Flaschen Nuka Cola Quantum, da diese für eine der Nebenquests nützlich sein wird. Babyschritte Zu Anfang des Spiels erfolgt die Erstellung des Charakters. Anschließend geht es weiter als Baby, wo es Aufgabe ist das Laufstallgitter zu öffnen aus dem Laufstall zu gelangen. Anschließend schaust du dir das Buch "Du bist S.P.E.C.I.A.L.!" an, um deine Persönlichkeit festzulegen. Ich persönlich empfehle ein paar Punkte beim Charisma draufzulegen, da mit Freundlichkeit viel erreicht werden kann. In meinem Fall habe ich es diese Eigenschaft auf 7 Punkte gestellt. Bei anderen Werten kann es im Laufe der Komplettlösungen zu einigen Abweichungen kommen. Wenn dein wieder in den Raum kommt und dir etwas erzählt hat, musst du ihm hinterherlaufen und es erfolgt ein Zeitsprung. Erwachsen wird man schnell Weiter geht es beim 10. Geburtstag, wo mit allen Gästen auf der Party gesprochen werden muss. Nachdem der Geburtstagskuchen zerstört wurde kommt es zu etwas streit - wie darauf reagiert wird hat anscheinend keine großartigen Auswirkungen. Hast du mit allen gesprochen gehst du zur Gegensprechanlage, wo Jonas eine Nachricht hat. Gehe den Gang entlang und die Treppe runter. Jason erwartet dich bereits auf der Reaktorebene und hat eine Überraschung für dich. Du erhältst ein Luftgewehr, mit dem du auf die Ziele schießen darfst. Stell dich neben deinem Vater, damit Jonas ein Foto machen kann. Es erfolgt ein Zeitsprung zu deinem 16. Lebensjahr. Futur Imperfekt Nach dem Gespräch mit deinem Vater findest du auf dem Schreibtisch eine Wackelpuppe, welche dir dauerhaft 10 zusätzliche Medizin-Punkte beschert. Vor dem Prüfungsraum siehst du, wie die Tunnelschlagen Amata ärgern. Wenn du sie davon abhältst kannst du dein Karma steigern. Anschließend musst du am G.O.A.T. teilnehmen - oder auch nicht. Du kannst den Test auch überspringen, aber es kann auch nicht schaden sich die Fragen einmal anzusehen. Anschließend erfolgt eine Empfehlung für drei Fertigkeiten. Für den späteren Verlauf empfehle ich hier auf jeden Fall "Sprache" zu wählen, falls nach dieser Komplettlösung vorgegangen wird. Nach dem Verlassen des Klassenzimmers erfolgt der vorerst letzte Zeitsprung. Flucht! Dein Vater ist weg und jetzt muss auch du die Vault schnell verlassen - Amata wird dir bei der Flucht behilflich sein. Nach dem Gespräch ist es ratsam die Gegenstände vom Schreibtisch zu nehmen und auf jeden Fall auch die Stimpaks aus dem Medizinschrank. Im Gang triffst auf eine erste Wache, welche aber von RAD-Kakerlaken angegriffen wird. Nutze die Gelegenheit und schleiche an ihm vorbei oder schieß ihn einfach ab. Butch wird dich wenige Sekunden später um Hilfe bitten, worauf du auch eingehen solltest, um dein Karma zu steigern. Laufe dann weiter, die Markierung sollte dabei eine Hilfe sein. Officer Gomez wird dir nichts tun. Kurz darauf triffst du auf den Roboter Andy, den du von den Kakerlaken befreien kannst - oder du gehst direkt weiter. Den Fluchtversuch der zwei Personen kannst du auch als Gelegenheit nutzen unbemerkt weiter zu gelangen, für die beiden kann man anscheinend nichts weiter tun, was von Vorteil sein könnte. Etwas weiter triffst du auf eine weitere Wache, die du vermutlich ausschalten musst. Daraufhin wirst du mitbekommen, dass Amata verhört wird. Kümmere dich um den Officer und nehm dir die Sachen aus dem Spint - den Aufseher solltest du Leben lassen, sonst wird Amata ziemlich sauer auf dich sein. Um sie brauchst du dich nicht unbedingt zu kümmern - ihr wird nichts geschehen. Beim Durchsuchen der Leiche von Jonas findest du eine Nachricht, die dein Vater dir Hinterlassen hast. Die Tür muss dann mit einer Haarnadel oder, wenn du ihn gefunden hast, mit einem Schlüssel geöffnet, werden. Im darauffolgenden Raum nimmst du alles, was du im Spint findest. Danach loggst du dich im Terminal ein und öffnest den Tunnel. Beim Eingang angekommen öffnest du die Vault-Tür und redest mit Amata. Um die beiden Wachen musst du dir keine Sorgen machen, sobald du durch die Tür bist, bist du auch in Sicherheit, da diese sich nicht trauen hinterher zu laufen. Verlasse denn die Vault. Der Tritt in seine Fußstapfen Willkommen in der Freiheit. Sobald du die Vault verlässt erreichst du einen neuen Level. Erhöhe deine Sprengstoff-Fertigkeiten auf 25, da du diese gut in Megaton gebrauchen kannst. Begib dich nun nach Megaton. Dort angekommen kannst du mit Lucas Simms sprechen, der dir viele Informationen geben kann. Ihm kannst du anbieten die Bombe zu entschärfen und mit etwas Verhandlungsgeschick kannst du auch noch 500 Kronen dafür vereinbaren. Bei der Wasseraufbereitungsanlage wird dich Walter darum bitten ein paar Rohre zu flicken. Mit ausreichend Reparaturpunkten, 30 werden benötigt, sollte das kein Problem werden. Im Craterside-Lagerraum triffst du auf Moira Brown, der du auch noch behilflich sein kannst. Auch diesen Auftrag kannst du annehmen. Anschließend geht es weiter zu Moriarty's Saloon, wo du dich auch mit allen Leuten unterhalten solltest. Dort hat Lucy West einen Auftrag für dich, um welchen du dich später kümmern kannst. Außerdem wirst du im Saloon auf Colin Moriarty treffen, der ebenfalls noch ein Anliegen hat. Mit Sprachgeschick kannst du die Information auch erhalten, ohne den Auftrag zu erfüllen. Doch aus finanzieller Sicht her könnte das Ausführen des Auftrages rentabler sein. 1234567891011 Autor: Stefan Brauner