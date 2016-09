Deep Silver

gamescom 2014-Lineup

Nächste Woche beginnt die gamesom in Köln. Einige Publisher haben bereits bekannt gegeben, auf welche Titel sich die Besucher freuen dürfen. Auch das Koch Media-Label Deep Silver hat das eigene Lineup und das der Partner bekannt gegeben. In Halle 9.1 and Stand B011/C010 stehen über 150 Spielestationen mit PCs und Konsolen zum Ausprobieren der kommenden Spiele bereit. Das Highlight dürfte Dead Island 2 sein, das in Deutschland seine Premiere feiert und erstmals dem breiten Publikum die Möglichkeit bietet, das von Yager entwickelten Survival-Horrorspiel selbst zu spielen. Nachfolgend das gesamte Lineup von Deep Silver & Partner in der Entertainment Area: Bernd das Brot und die Unmöglichen (Adventure)

Dead Island 2 (Open World-Action)

Dead Island Epidemic (MOBA)

Emergency 5 (Simulation)

Lords of the Fallen (Action-RPG, CI Games)

Metro Redux (Ego-Shooter - überarbeitete Versionen von Metro 2033 und Metro: Last Light)

Risen 3 Titan Lords (RPG)

Sacred 3 (Hack'n'Slay)

Samurai Warriors 4 (Action, Koei Tecmo)

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments (Adventure, Focus Home Interactive)

Stronghold Crusader 2 (Echtzeit-Strategie)

Styx: Master of Shadows (Stealth-Action, Focus Home Interactive)

Warriors Orochi 3 Ultimate (Action, Koei Tecmo) Autor: Stefan Brauner, 05.08.2014, 03:52 Uhr