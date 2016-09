Life is Strange

Episodisches Adventure der Remember Me-Macher

Neues aus dem Hause DONTNOD: Das Studio mit Sitz in Paris hat nach ihrem guten Debut-Titel Remember Me das episodische Adventure Life is Strange in der Mache. Publisher ist dieses Mal Square Enix. Life is Strange spielt in der fiktiven Stadt Arcadia Bay, Oregon, in die Schülerin Max Caulfield nach fünf Jahren Abwesenheit zurückkehrt. Dort versucht sie mit ihrer früheren Freundin Chloe die unbequeme Wahrheit hinter dem Verschwinden ihrer Mitschülerin Rachel Amber aufzudecken.

Der Spieler soll mit seinen Spielentscheidungen und Konsequenzen Einfluss auf die Entwicklung des Spiels nehmen können. Bereits zu Beginn entdeckt Max, dass sie die Macht besitzt, die Zeit zurückzudrehen. Dies erlaubt den Spieler den Verlauf des Spiels und entsprechend die Geschichte selbst zu beeinflussen.

"Alle bei DONTNOD frohen sich sehr, an so einem erfrischenden Titel zu arbeiten", so Jean-Max Moris, Creative Director bei DONTNOD Entertainment. "Wir liefern nicht nur das beste Spiel, das wir erstellen können, wir bieten auch eine Erfahrung, die perfekt zum Wunsch der heutigen Spieler nach Originalität und Vielfalt passt"

Life is Strange erscheint für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One über die jeweiligen digitalen Vertriebskanäle, beim PC dementsprechend via Steam. Ein Releasetermin wurde nicht genannt, es darf wohl von 2015 ausgegangen werden.

Autor: Stefan Brauner, 19.08.2014, 19:54 Uhr