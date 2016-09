Electronic Arts

Theme Hospital bei Origin auf's Haus

Hin und wieder verschenkt Electronic Arts Spiele über ihre Origin-Plattform, die - wen wundert es - zumeist schon so einige Jahre auf dem Buckel haben. Das erste dieser "Auf's Haus"-Angebote in diesem Jahr ist Theme Hospital. Dieses kostet für gewöhnlich 4,99 Euro im Origin-Store. Das Angebot gilt nur für eine begrenzte Zeit, doch wer in diesem Zeitraum zugreift, hat es dauerhaft kostenlos in seiner Origin-Bibliothek. Somit nicht zu verwechseln mit den Game Time-Aktionen. In der von 1997 stammenden Wirtschaftssimulation dürfen Spieler ihre eigenen Krankenhäuser errichten. Um die Kompatibilität muss sich keine Sorgen gemacht werden, Theme Hospital funktioniert auch unter Windows 8.1 und wird über DOSBox gestartet. Obwohl bei der Installation lediglich die englische Sprache angeboten wird, lässt sich die Bildschirmsprache auf deutsch umstellen. Hier für einfach im Installationsordner unter dataGame die Datei HOSPITAL.CFG mit einem Editor öffnen und LANGUAGE=ENG durch LANGUAGE=GER ersetzen. Funktioniert bei mir hervorragend. Um Theme Hospital zu erhalten, könnt ihr einfach Origin starten. Ihr solltet eigentlich einen Hinweis erhalten, ansonsten findet ihr es auf der Shop-Seite. Autor: Stefan Brauner, 21.01.2015, 07:05 Uhr