Bereits am 25. November letzten Jahres veröffentlichten Telltale Games die erste Episode Zer0 Sum des Point&Click-Adventures Tales from the Borderlands, welches auf die Borderlands-Spiele von Gearbox Software aufbaut und eine komplett neue Geschichte erzählt. Die Bewertungen fielen ziemlich positiv aus, doch für wenig Freude in der Community sorgte die lange Wartezeit auf die zweite Episode. Für gewöhnlich sollten die Episoden im Abstand von ca. sechs bis acht Wochen erscheinen. Letzten Monat gab es immerhin ein kurzes Zeichen seitens der Entwickler, nun gibt es endlich einen Releasetermin für die Episode 2: Atlas Mugged. Diese erscheint am 17. März 2015.



