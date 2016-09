Life is Strange

Episode 2 erscheint am 24. März

Mit Life is Strange hat der Remember Me-Entwickler DONTNOD Entertainment zweifellos ein sehr gutes und atmosphärisches episodisches Adventure geschaffen. Mich selbst konnte die erste Episode bereits überzeugen; und auch sonst kam das Spiel ziemlich gut an. So verwundert es wenig, dass Life is Strange für den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie "Bestes Internationales Spiel" (neben Dragon Age: Inquisition und This War of Mine) nominiert ist. Die Verleihung ist am 21. April 2014.

Das Warten auf die Episode 2 hat bald ebenfalls ein Ende, denn diese erscheint unter dem Titel Out of Time am 24. März für den PC und Konsolen. Die einzelnen Episoden kosten 4,99 Euro, der Season Pass für alle fünf Episoden kostet 19,99 Euro.

Autor: Stefan Brauner, 17.03.2015, 00:40 Uhr