Das in 2009 erschienene Resident Evil 5 darf sich in der Liste der Spiele einreihen, das die ursprüngliche Nutzung von Games for Windows Live durch Steamworks-Support ersetzt. Eventuell in GfW Live erworbene DLCs sind nicht übertragbar, das Hauptspiel selbst kann durch Eingabe des Produktschlüssels, welcher bei der Boxed Version auf dem Handbuch aufgedruckt ist, in Steam im "Spiele"-Menü und dem Menüpunkt "Ein Produkt bei Steam aktivieren..." der Steam-Bibliothek hinzugefügt werden. Sowohl auf der Produktseite in Steam als auch im Forum wurde bereits ein Update für den Import von Speicher- und Erfolge-Daten angekündigt. Dies ist derzeit noch nicht möglich, sodass zum Spielen von Vorne begonnen werden muss. Sobald das Update für Resident Evil 5 in Steam scheint - einen Termin gibt es hierfür leider nicht - funktionieren die Spielstände von Games for Windows Live und die Erfolge werden ebenfalls übernommen. Eine derartige Migration hatte beispielsweise Red Faction Guerrilla schon zu bieten.



