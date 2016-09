DiRT 3

Complete Edition mit Steamworks-Support

Nicht nur bei Resident Evil 5 dürfen die Spieler endlich ohne Games for Windows Live auskommen, sondern auch bei Codemasters Rallye-Spiel DiRT 3 aus dem Jahre 2011. All diejenigen, die das Spiel bereits besaßen, erhalten kostenlos die DiRT 3 Complete Edition auf Steam. Käufer der Boxed-Version können ihren Produktschlüssel in Steam im "Spiele"-Menü und dem Menüpunkt "Ein Produkt bei Steam aktivieren..." eintragen und damit DiRT 3 mit sämtlichen DLCs zu erhalten. Diejenigen, die DiRT 3 bereits zuvor in ihrer Steam-Bibliothek hatten, haben automatisch die Complete Edition erhalten, die nun separat in der Liste aufgeführt ist. Diese kommt mit Steamworks-Support daher und bietet die Errungenschaften, Cloud-Speicherung, Bestenlisten sowie Matchmaking via Steam und sogar die Steam Sammelkarten. Das alte Spiel ist weiterhin lauffähig, allerdings nicht von GfW Live bereit und ohne DLCs.



