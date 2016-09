Steam Sommer-Aktion mit vielen Angeboten

Mehrmals im Jahr gibt es bei Steam viele Spiele zu teils deutlich reduzierten Preisen. So auch jetzt zur Sommer-Aktion, die bereits seit dem 11. Juni läuft und zum Sommerbeginn am 21. Juni endet. Jeden Tag gibt es 15 neue Tagesangebote sowie einige zusätzliche Titel, die von der Community mit einem Monster-Sommerspiel freigeschaltet werden können. Zudem gibt es alle 12 Stunden 15 Blitzangebote. Unabhängig davon sind sehr viele weiter Titel reduziert, wie beispielsweise GTA V für 55,48 € (- 25%), The Witcher 3 für 53,99 € (- 10 %) oder Project CARS für 37,49 € (- 25 %). Diese Preise gelten bis zum Ende der Aktion. Daher empfiehlt es sich wie immer bis zum Ende der Aktion zu warten, da auch diese Titel noch weiter reduziert angeboten werden könnten. Autor: Stefan Brauner, 16.06.2015, 01:51 Uhr