Life is Strange

Finale Episode "Polarized" erschienen

Das im August 2014 angekündigte Adventure Life is Strange aus dem Hause DONTNOD erhielt am 20. Oktober mit der fünften Episode "Polarized" sein Finale. Die Episoden sind einzeln für 4,99 Euro oder als komplette Staffel für 19,99 Euro erhältlich. Einige Entscheidungen aus vorherigen Episoden kommen hier noch mal zum Tragen und die meisten der eventuell noch offenen Fragen dürften zum Spielende beantwortet sein. Klare Kaufempfehlung meinerseits - für die gesamte Staffel.



Related News:

17.03.2015 Episode 2 erscheint am 24. März

19.08.2014 Episodisches Adventure der Remember Me-Macher

Autor: Stefan Brauner, 28.10.2015, 23:46 Uhr