Tales from the Borderlands

The Vault of the Traveler schließt Staffel ab

Nicht nur Life is Strange hat eine finale fünfte Episode erhalten, sondern auch das Point&Click-Adventure Tales from the Borderlands von Telltale Games. Das Ende der Reise trägt den Titel "The Vault of the Traveler". Der Name ist abgeleitet von einem mächtigen Gegner, den sich die Gruppe noch stellen darf.

Damit ist die Episode nun komplett, was in meinen Augen schon lange genug gedauert hat. So erschien die erste Episode bereits am 25. November 2014, doch nach längeren Wartezeiten auf die zweite und dritte Episode wurde die Geduld der Fans zum Schluss nicht mehr ganz so stark strapaziert. Ob Telltale neben all den anderen Spielen (u. a. Minecraft: Story Mode und The Walking Dead - Season 3) noch Zeit für eine zweite Staffel findet, bleibt abzuwarten.

Autor: Stefan Brauner, 28.10.2015, 23:59 Uhr