The Cycle

Neuer Online-Shooter von Yager

geschrieben von Denny Herrmann am 30.07.2018, 20:37

Der deutsche Entwickler Yager meldet sich mit dem Online-Shooter The Cycle zurück. Dieser ist bekannt von dem Anti-Kriegs-Shooter Spec Ops - The Line.

Ausgesetzt auf den lebensfeindlichen Planeten Fortuna III erfüllt man in kurzen 20-Minuten-Matches unterschiedliche Missionsziele. Dabei können bis zu weiteren 19 Mitspielern in diesen Matches aktiv sein. Aber nicht nur menschliche Gamer sind anwesend, sondern auch computergesteuerte Aliens, die sich auch ebenfalls mit auf der Map befinden. Diese wollen einem „aus dem Weg schaffen“. Wird die Zeit verschwendet, hält einen der Planeten gefangen.

Um seine Missionsziele besser zu erreichen, gibt es die Möglichkeit, temporäre Allianzen mit anderen Spielern zu bilden, um die Aliens auszuschalten. Sobald das gemeinsame Zeil ausgeschaltet ist, verwandelt sich die Kooperation wieder in einem bitteren Wettbewerb. Denn das oberste Ziel darf hierbei nicht aus dem Augen verloren werden, das erledigen der Aufträge. Das könnte zum Beispiel das Sammeln bestimmter Mineralien beinhalten. Spieler werden nur zu guten Schürfern, wenn sie auch gefährliche Jobs für Fraktionen übernehmen.

Um besser auf eine Schlacht vorbereitet zu sein, kann der Spieler seine wertvollen Credits in neue Ausrüstungen investieren. Dabei hat er eine große und wachsende Auswahl, um seinen Charakter an seinem eigenen Spielstil anzupassen.

The Cycle erscheint Ende 2018 vorerst für den PC, jedoch soll dieses auch Platz in Welt der Konsole finden. Wer bis dahin nicht warten möchte, geht auf die offizielle Webseite und meldet sich für einen geschlossenen Alpha-Test an.

Weiterführende Links