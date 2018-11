Fallout 76

Interaktive Karte mit Fundorten online

geschrieben von Timo Schmidt am 13.11.2018, 12:59

Nicht selten legen Teile der Spieler-Community selbst Hand an, wenn es um Features in Form von Modifikationen oder gar interaktiven Karten der Spielwelt ihrer Lieblingsspiele geht. Entwickler sind oftmals darauf bedacht, dass der Spieler sich diese Informationen selbst erarbeitet und gerade was die Marke Fallout angeht, könnte man zu viele Informationen schnell als einen Spoiler sehen.

Nichtsdestotrotz erschien nun im Internet eine interaktive Weltkarte zum neuen (Online-)Ableger Fallout 76. Hierbei liegt der Hauptaugenmerkt auf wichtige Fundorte für beispielsweise Teile der ikonischen Power-Rüstung. Mehr Inhalte, Informationen und Co sollen nach und nach nach Release dazu kommen.

Die Karte ist für den Browser, als auch als App für Android-Geräte verfügbar. Apple-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden.

Quelle: Reddit