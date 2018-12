Rabatte dank Herbst- und Black-Friday-Angebote

geschrieben von Stefan Brauner am 21.11.2018, 22:36

Wer Geld beim Kauf von Spielen sparen möchte ohne dabei beispielsweise bis zur Steam-Weihnachtsaktion warten möchte, kann gleich auf mehreren Seiten zuschlagen. Während Amazon bereits Montag die Cyber-Monday-Woche eingeläutet hat und dabei ebenfalls einige Spiele im Angebot hat, startete Steam heute mit der Herbstaktion, bei der Spiele für die Steam-Awards nominiert werden können. Doch auch GoG, Humble Bundle und die diversen Portale der Publisher bieten Rabatte.

Nachfolgend eine kurze Übersicht über aktuell laufende Aktionen:

Es kann nicht schaden, die Preise zu vergleichen. Auf dem ersten Blick kosten die meisten PC-Spiele auf den meisten Seiten das gleiche, doch Shadow of the Tomb Raider als Beispiel ist nur nur bei Steam und im Square Enix Store reduziert, während der Season Pass bei letzterem sogar noch mal 4,80 Euro weniger kostet. Assassin’s Creed Odyssey kostet in den meisten Stores 40,19 Euro, bei Origin wenige Cents weniger. Wer dann noch EA Origin Access hat oder Humble Monthly Subscriber ist, spart zusätzlich.