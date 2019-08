Im Zuge des gestrigen Modern-Warfare-Multiplayer-Reveal-Events in Los Angeles, wurden neben eines Livestreams mit vielen verschiedenen Spieler-Persönlichkeiten und somit rohem Gameplay massive Informationen, sowie ein Mehrspieler-Trailer auf die Community losgelassen. Der nunmehr neunzehnte Ableger der etablierten Shooter-Reihe kehrt zu seinen Wurzeln und erzählerisch in unsere Gegenwart zurück: Aktuelle kriegerische Konlikte und Tabu-Themen aus aller Welt sollen den Spieler neben einer umfangreichen Mehrspieler-Komponente in den Bann ziehen.

Branchentypisch wurden zum Reveal-Event YouTuber und Internetpersönlichkeiten aus aller Welt eingeflogen, damit sie sich gegenseitig im neusten Ableger der Reihe live ins Knie schießen können. So haben bekannte Spieler wie etwa SHROUD und Dr. Disrespect das Gameplay vor Ort in Echtzeit via Twitch und Co gestreamt. Vor dem Spektakel wurde jedoch erstmals der imposante, von Metallica untermalte, Mehrspieler-Trailer auf die Fans losgelassen.

Wie von Infinity Ward gewohnt, möchte man sich mit Call of Duty: Modern Warfare – im krassen Kontrast zu seinen von Treyarch entwickelten Vorgängern – wieder dem Realismus annähern; insofern man dies in dem Kontext überhaupt so umschreiben kann. Sci-Fi-Setting, -Waffen und -Features werden nun also durch Waffenauflage, taktisches Sprinten und erstmals auch Fahrzeuge auf ungewohnt großen Schlachtfeldern ersetzt.

Im Prinzip wird Modern Warfare aber auch gewohnt schnelle Kost in Form der üblichen Modi, wie zum Beispiel Deathmatch und Team-Deathmatch, abliefern. Dazu gesellen sich aber ganz klar taktischere Szenarien wie das einst sehr beliebte Search & Destroy und das ganz neue Feuergefecht. Letzteres bietet intensive 2-gegen-2-Matches auf kleinem Raum, ganz ohne Respawn und mit dem gleichen Zufall-Loadout für alle. Wer mit der dicken, kompetitiven Hose nicht warm wird, darf sich wohl sogar in großen „Bodenkrieg“-Schlachten mit über 100 Spielern austoben.

Wie aus dem Trailer und Livestream-Material schnell ersichtlich wird, kehrt das Spiel auch hinsichtlich der sogenannten Killstreaks zurück zu seinen Wurzeln: Neben den üblichen Belohnungen für eine erfolgreiche Abschussserie ohne Ableben, findet sich die berüchtigte, taktische Atombombe. Wie von alten Ablegern gewohnt soll diese beim Anschlag auch hier die Runde für alle frühzeitig beenden.

Neben Unmengen an neuen, detaillierten Funktionen im Anpassungs-Repertoire, habe man wohl auch stark an der Technik geschraubt. So wird der Hauptaugenmerk dieses Mal wieder auf der PC-Fassung liegen, um hochwertige Grafikverbesserungen und eine performante Mehrspielererfahrung mit Maus und Tastatur zu ermöglichen.

Die Daten für die kommenden Beta-Phasen des Spiels finden sich hier:

PlayStation 4 – Exklusive Beta

12. bis 13. September (Vorabzugang, PlayStation 4)



14. bis 16. September (Offene Beta, PlayStation 4)

Beta mit plattformübergreifenden Tests

19. bis 20. September (Vorabzugang, PC und Xbox One; offene Beta, PlayStation 4)



21. bis 23. September (Offene Beta, PlayStation 4, PC, Xbox One)

Call of Duty: Modern Warfare wird am 25. Oktober 2019 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Neben der beschriebenen Mehrspieler-Komponente soll das Spiel im Übrigen eine polarisierende Einzelspielerkampagne, einen Spec-Ops-Coop-Modus und das mit Black Ops 4 zuletzt eingeführte Battle Royale enthalten.