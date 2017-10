ANNO 2205

Aufbruch in den Weltraum

geschrieben von Stefan Brauner am 16.06.2015, 02:21

Soeben ist die Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3 2015 in Los Angeles zu Ende gegangen. Bei einem der Trailer hoffte ich nach wenigen Sekunden und der Nennung von Ubisoft Blue Byte als Entwicklerstudio: "Bitte lasst es ein neues ANNO sein". Treffer! Mit ANNO 2205, dem bereits sechsten Teil des Aufbau-Strategiespiels, bleibt Blue Byte nicht nur der Quersumme 9 treu, sondern setzt ein zweites Mal auf ein Zukunftssetting. Dort dürfen die Spieler erstmals nicht nur die Erde, sondern auch das Weltraum erkunden und besiedeln. So müssen die Bewohner auf der Erde in der Lage sein, Missionen zum Mond auszuführen und dort entsprechende Produktionskolonien zu erschließen.

Da Spiele immer größer und optisch besser werden sollen, verspricht Ubisoft fünfmal größere Inseln und ein hohes Maß an grafischen Details durch die neue ANNO 2205-Engine. Der Spieler wird in futuristischen Städten fliegende Autos, mehr als eine Millionen agierende Bürger, Fabriken und Minen bewundern dürfen. Neu ist ein Session-Modus, der die gleichzeitige Kontrolle von Spielsitzungen auf der Erde und dem Mond gestattet und mehrere Regionen durch verschiedene Sitzungen verbinden lässt.

"Wir sind sehr stolz darauf, Spieler über die Grenzen des Planeten Erde hinaus in das größte ANNO aller Zeiten mitzunehmen", so Benedikt Grindel, Studio Manager bei Ubisoft Blue Byte. "Das Entwicklerteam hat hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir frische und innovative Inhalte integrieren, aber gleichzeitig auch den Wurzeln der Marke ANNO treu bleiben."

ANNO 2205 erscheint am 3. November 2015 als Standard Edition, ANNO 2205 Gold Edition und Collector's Edition für den PC. Vorbesteller erhalten Zugang zur Closed-Beta-Phase. Zur E3 hat Ubisoft neben einigen Screenshots sowohl den Ankündigungstrailer als auch einen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

