Secret of Mana

SNES-Rollenspiel kommt als 3D-Neuauflage

geschrieben von Stefan Brauner am 26.08.2017, 02:38

Der japanische Entwickler und Publisher Square Enix weckt schöne Erinnerungen an die SNES-Zeiten. Damals waren Square (mit ihrem Label Squaresoft) und Enix noch separate Unternehmen, ehe sie 2003 fusionierten. Nachdem sie in den letzten Jahren den Großteil der Final-Fantasy-Spiele optimiert für den PC (wieder-)veröffentlicht haben, folgt nächstes Jahr die Neuveröffentlichung von Secret of Mana. Das Action-Rollenspiel mit Fantasy-Setting erschien 1993 (hierzulande 1994) für den SNES und wird – laut Pressemitteilung – von vielen Fans als bestes RPG aller Zeiten angesehen.

In Secret of Mana, welches zur Seiken-Densetsu-Reihe gehört, wird das Abenteuer von Randi (dem männlichen Protagonisten) und seinen beiden Gefährtinnen Prim und Popoi, einem Koboldmädchen, erzählt. Gemeinsam treten sie gegen das gefährliche Imperium an, um die magische Kraft des Mana zurückzuerobern und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Das SNES-Spiel konnte damals mit bis zu drei Spielern gespielt werden. Laut der Features in Steam ist zumindest ein lokaler Koop-Modus vorhanden, damit auch gemeinsam am heimischen PC gezockt werden kann. Zwar wird dort auch die Angabe „Mehrspieler“ gemacht, allerdings ist nicht klar, ob damit das Abenteuer damit auch online gemeinsam bestritten werden kann. Ich würde mal dagegen wetten.

Im Gegensatz zu beispielsweise dem Steam-Release von Final Fantasy VII müssen sich die Fans nicht mit einer einfachen Portierung zufriedengeben, sondern bekommen eine komplette Neuauflage in einer 3D-Grafik und mit moderner Steuerung geboten – wenngleich Nostalgiker sicherlich etwas gegen die Grafik haben dürften. Zudem gibt es einen neu arrangierten Soundtrack sowie Stimmen für die Charaktere. Diese stehen laut Steam-Eintrag auf Englisch und Japanisch zur Verfügung, es wird aber auch deutsche Untertitel geben. Außerdem wurde das Gameplay-System überarbeitet und wichtige Szenen aus der Originalgeschichte neu visualisiert und mit Dialog-Szenen erweitert.

Die Neuauflage von Secret of Mana erscheint am 15. Februar 2018 für PC (via Steam), PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die Vorbestellung bei Steam ist bereits zum Preis von 39,99 € möglich. Wer vorbestellt oder bis eine Woche nach Release kauft, erhält die Day-1-Edition mit drei Charakterkonstümen und einem besonderen Bildschirmhintergrund.

Weiterführende Links

- Secret of Mana Screenshots