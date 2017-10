Forza Motorsport 7

Demo mit drei unterschiedlichen Renn-Events

geschrieben von Stefan Brauner am 19.09.2017, 22:49

Xbox Play Anywhere sei dank, kommt die Rennsimulation Forza Motorsport 7 von Turn 10 auch auf den PC. Bislang gab es nur das kostenlose Forza Motorsport 6: Apex und das Arcade-Rennspiel Forza Horizon 3. Wobei nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Forza-Horizon-Titel nicht so Arcade-lastig sind wie beispielsweise Need for Speed und die Forza-Motorsport-Reihe womöglich keine Hardcore-Simulation wie Assetto Corsa. Somit dürfte es eine gute Wahl für diejenigen sein, die zwar eine Rennsimulation haben möchte, dennoch nicht unbedingt jeden kleinen Fehler bitterböse büßen müssen und lieber auf eine Rückspul-Möglichkeit zurückgreifen möchten.

Mit der heute veröffentlichten Demo-Version für Windows 10 (erhältlich via Microsoft Store) und Xbox One können sich die Spieler einen ersten Eindruck von Forza Motorsport 7 verschaffen. Geboten werden drei Renn-Events: Ein Rennen mit dem 2018er Porsche 911 GT2 RS (der auch das Cover schmückt) in Dubai, eines mit dem Mercedes-Benz-Renntruck im Autodromo del Mugello sowie mit dem 2015er Nissan GT-R auf dem Nürburgring. Die letzte Strecke bietet gleichzeitig auch eine Kostprobe des dynamischen Wetters. Während es zu Beginn noch trocken ist, zieht recht schnell ein Gewitter auf, ehe es bei abendlichem Licht wieder etwas aufklart. Schön anzusehen, wie ich finde. Jedes Rennen dauert zwei Runden, sodass die Download-Zeit für die 23 GB großen Demo vermutlich höher sein dürfte, als die Spielzeit für alle drei Strecken.

Am Ende jedes Rennens werden die unterschiedlichen Editionen, die schon direkt über den Microsoft Store vorbestellt werden können: 69,99 Euro für die Standard Edition (bei Amazon.de aktuell für 59,99 Euro), 89,99 Euro für die Deluxe Edition und 99,99 Euro für die Ultimate Edition. Aufgrund von Xbox Play Anywhere können die jeweiligen digital erworbenen Editionen plattformübergreifend sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One gespielt werden – mit nur einer Lizenz. Die Speicherstände werden auf den beiden Plattformen synchronisiert. Vorteil insbesondere für diejenigen, die beide Plattformen nutzen. Forza Motorsport 7 erscheint am 3. Oktober 2017, die Käufer der Ultimate Edition erhalten bereits am 29. September 2017 Zugriff zum Spiel.

Weiterführende Links

- Forza Motorsport Demo im Microsoft Store