Kingdom Come: Deliverance

Limitierte Sammler-Edition vorgestellt

geschrieben von Timo Schmidt am 03.11.2017, 14:41

Der Ausflug ins böhmische Mittelalter in der Haut des Schmiedesohns Henry steht quasi unmittelbar bevor: Derzeit noch auf der Paris Games Week vertreten, landet das Spiel am 13. Februar weltweit auf der Ladentheke. Entwickler Warhorse Sutdios stellt nun die Sammler-Edition vor; perfekt als Vorbereitung auf den Valentinstag 2018, könnte man meinen.

Insbesondere auf das Steelbook sollte man laut Tobias Stolz-Zwilling, PR bei Warhorse, genaueren Augenschein werfen: "Auf dem ersten Blick sind das nur Bildchen - doch in Wirklichkeit sehen wir einen Teil der Haupthandlung des Spiels".

32-seitiges Hardcover-Artbook

30x30cm Stoffkarte der mittelalterlichen Landschaft Böhmen

15cm hohe Figur von Henry, in der Farbe Silber mit antikem Finish

Eine Auswahl des offiziellen Kingdom Come: Deliverance Soundtrack als Audio CD

Für nur 70€, also quasi den Preis den man heutzutage nicht selten für ein AAA-Konsolenspiel hinlegen darf, bekommt man als Kingdom Come Fan ein wahrlich sattes Paket.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar für den PC, die Xbox One und Playstation 4.

