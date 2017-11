Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Staffelfinale steht bevor

geschrieben von Stefan Brauner am 05.11.2017, 15:49

Das ging dieses Mal aber fix bei Telltale Games. Nachdem die vierte Episode von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erst am 10. Oktober veröffentlicht wurde, kündigte der Entwickler und Publisher die finale fünfte Episode der ersten Staffel des Point&Click-Adventures an. Bereits am 7. November 2017 erscheint die Episode Don't Stop Believin', in der sich die Guardians als starkes Team vereinen müssen, um die Galaxy ein weiteres Mal zu retten. Auf etwaige Spoiler verzichte ich an dieser Stelle lieber.

Die erste Episode von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series wurde am 18. April 2017 veröffentlicht, das Spiel steht für PC (auch Mac), Xbox One, PlayStation 4 sowie für iOS und Android bereit.

