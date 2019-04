Der spaßige Ego-Shooter Borderlands mit Rollenspiel-Elementen, viel Beute und massig Waffen geht in die nächste Runde. Dieses Mal kümmert sich Gearbox selbst um Borderlands 3, welches am 13. September 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen soll. Nach Borderlands 2 im Jahr 2012 widmete sich das amerikanische Entwickler-Team um andere Projekte, sodass das mittlerweile geschlossene 2K Australia Borderlands: The Pre-Sequel entwickelte und 2014 veröffentlichte. Mich konnte der Titel nur bedingt überzeugen, die DLCs waren insbesondere im Vergleich zu den vielen und sehr guten Zusatz-Geschichten von Borderlands 2 sehr enttäuschend. Da dürfte Gearbox doch wieder deutlich mehr Herzblut hineinstecken.

In den vergangenen Jahren hat das Team von Gearbox Software seine ganze Leidenschaft, Kreativität und Liebe dem Ziel gewidmet, Borderlands 3 zum größten, badassigsten und ambitioniertesten Borderlands-Abenteuer zu machen, das wir je geschaffen haben. Borderlands 3 wird nicht nur als Hommage an die Fans der Serie gestaltet, sondern auch als idealer Einstiegspunkt für neue Spieler, um on- oder offline, als Team oder solo in die neueste und größte Ausgabe des definitiv Maßstäbe setzenden Klassenprimus unter den Shooter-Lootern zu starten.

Gerüchte und ein etwas zu früh abgesetzter Tweet ließen es befürchten, mit der offiziellen Ankündigung wurde es bestätigt: Die PC-Version von Borderlands 3 wird für 6 Monate exklusiv im Epic Games Store angeboten, erst ab April 2020 erscheint der Shooter dann auch für Steam und den anderen digitalen Plattformen. Für den Entwickler lukrativ, für die Spieler bietet es derzeit keinen Mehrwert und ist vielen damit natürlich ein Dorn im Auge.

Zur Story und den Charakteren von Borderlands 3 ist noch nicht allzu viel bekannt. Dies heben sich die Entwickler für einen Gameplay-Reveal-Event-Livestream am 1. Mai auf. Es steht zumindest schon mal fest, dass es vier neue Kammerjäger gibt, die in einer neuen Spielwelt die Heimat vor den skrupellosesten Kultanführern der Galaxis – den Calypso-Zwillingen – retten dürfen.

Die Calypso-Zwillinge sind die neuen Bösewichte, die es in Borderlands 3 aufzuhalten gilt.

Auch dieses Mal gibt es eine Edition mit einer Loot-Kiste. Die unterschiedlichen Editionen sind teilweise schon vorbestellbar – auch für den PC. Nachfolgend eine Übersicht der Editionen mit samt ihrem Umfang:

Borderlands 3 Standard Edition

Basisspiel

Vorbesteller-Bonus: Goldene Waffen-Skins und & Waffen-Schmuckstück

Borderlands 3 Deluxe Edition

Basisspiel

Basisspiel digitale Bonusinhalte: Retro-Kosmetik-Pack: Kammer-Jäger-Kopf und -Skin, ECHO-Gerät-Skin, Waffen-Skin Neon-Kosmetik-Pack: Kammer-Jäger-Kopf und -Skin, ECHO-Gerät-Skin, Waffen-Schmuckstück Gearbox-Kosmetik-Pack: Waffen-Skin, Waffen-Schmuckstück Spielzeugkiste-Waffen-Pack: 2 Spielzeugwaffen, Spielzeuggranaten-Mod, Waffen-Schmuckstück EP- & Beutelieferung-Boost-Mods

Vorbesteller-Bonus: Goldene Waffen-Skins und & Waffen-Schmuckstück.

Borderlands 3 Super Deluxe Edition

Vollversion des Spiels

alle digitalen Bonusinhalte

Vorbesteller-Bonus der Deluxe Edition

Borderlands 3 Season Pass mit 4 Kampagnen-DLC-Packs mit neuen Storys, Missionen und Herausforderungen Arschgaul-Waffen-Skin, -Waffen-Schmuckstück und -Granaten-Mod



Borderlands 3 Diamond Loot Chest Collector’s Edition