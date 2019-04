geschrieben von Stefan Brauner am 05.04.2019, 08:45

Ubisoft hat die Systemanforderungen für das Strategiespiel ANNO 1800 bekannt gegeben und dies für die Full-HD-Auflösungen in einer hübschen Grafik dargestellt. Mit einem Intel i5 2500K und einer Nvidia GeForce GTX 660 bzw. einer AMD Radeon R7 260X als Minimalanforderung für niedrige Qualität sollten auch Spieler mit älteren Systemen nicht so schnell Probleme bekommen, sofern auch mindestens 8 GB Arbeitsspeicher verbaut sind.

Selbst für 60 fps bei hoher Qualität reichen ein Intel i5 4690K bzw. AMD Ryzen 5 1500X sowie eine Nvidia GeForce GTX 970 bzw. AMD Radeon R9 290X aus. In der Pressemitteilung sind die Anforderungen für 4k mit 60 Bildern nahezu identisch, nur dass dort Windows 10 zwingend vorausgesetzt wird.

Am 16. April 2019 erscheint ANNO 1800 für den PC und geht damit nach ANNO 2070 und ANNO 2205 zurück ins letzte Jahrtausend, um sich der industriellen Revolution zu widmen, ohne dabei die Tradition mit der Quersumme 9 zu brechen. Wenige Tage vorher, am 12. April ab 2 Uhr deutscher Zeit, kann bis zum 14. April an der offenen Beta-Phase teilgenommen werden.

Nachdem Ubisoft bereits The Division 2 „exklusiv“ über den Epic Games Store vertrieben hat, gilt dies nun auch für ANNO 1800, allerdings mit einem Unterschied: Aktuell ist auf Steam sogar noch eine Vorbestellung möglich. Valve weist auf der Shop-Seite darauf hin, dass der Verkauf ab dem 16. April dort eingestellt wird, aber alle Vorbesteller dennoch via Steam auf ANNO 1800 zugreifen können und zukünftige Updates und Zusatzinhalte erhalten. Komplett Epic-Exklusiv ist da Spiel allerdings nicht, denn alternativ steht auch in diesem Fall der Kauf über Uplay zur Verfügung. Theoretisch auch die günstigste Plattform, denn wer ausreichend Club-Punkte hat, kann sich damit 20 % Rabatt bei Uplay freischalten lassen. Vorbesteller des Spiels erhalten das Imperium-Paket mit zusätzlichen Inhalten.