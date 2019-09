geschrieben von Timo Schmidt am 24.09.2019, 14:30

Dead by Daylight

Das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight aus dem Hause Behaviour Interactive ist seit seinem Release Mitte 2016 in aller Munde. Fans kaltblütiger Survival-Titel und Horror-Liebhaber kommen gleichermaßen auf ihre kosten: Bei dem asymmetrischen Mehrspieler, der das DbD-Erlebnis ausmacht, jagt ein Spieler als Killer vier weitere. Die geschickte Kombination aus dunklen, verzweigten Levels und einem Angst einflößenden Akustik-Design eilen ihrem Ruf in der Online-Community voraus.

Das Spiel ist nun für Nintendos Hybrid-Konsole Switch und Switch Lite erhältlich. Für Switch-Spieler bringt das Bundle neben sämtlichen Inhaltsupdates einen exklusiven Skin mit. So kommt das Paket auf vier zusätzliche Kapitel und 19 spielbare Charaktere (9 Killer und 10 Opfer). Nebst dessen ist das neue "Stranger Things"-Inhaltsupdate ebenfalls enthalten – Fans der Netflix-Serie dürfen vor dem Demogorgon fliehen.

Übersicht der übrigen Inhalte: