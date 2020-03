geschrieben von Timo Schmidt am 04.03.2020, 16:54

Spätestens Anfang diesen Jahres wuchsen die Spielerzahlen des MMORPGs Black Desert Online immens an: Das Spiel ist nun auf allen Hauptkonsolen verfügbar, zwischenzeitlich wird und wurde es sogar auf Steam verschenkt. Kein Wunder also, dass der Wunsch (wie bei so vielen Online-Spielen) da ist, mit Freunden auf anderen Plattformen auf die Reise zu gehen.

Wie Pearl Abyss und Publisher Kakao Games nun angekündigt haben, startet tatsächlich die volle Crossplay-Funktionalität zwischen Xbox One und PlayStation 4 bereits in wenigen Tagen – am 8. März. Zudem wurden die Jäger-Klasse und das Kamasilvia-Gebiet für die PlayStation-Fassung freigeschaltet.

Um Veteranen und Neulingen gleichermaßen entgegen zu kommen, startet überdies ein neues zeitbegrenztes Event: Besondere Waffen und Truhen mit besonderen Gegenständen aus dem Perlenshop finden sich nun mitunter auf dem Meeresboden. Um das Ganze abzurunden, können sich PlayStation-Spieler derzeit über einen Rabatt von 25 % im PSN-Store freuen.