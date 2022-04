Für viele ist Virtual Reality nach wie vor Nische. Unbequeme Headsets, ungenaues Tracking oder gar recht schnell eingetretene Motion Sickness hinterließen im schlimmsten Fall einen schlechten Ersteindruck, der sich nicht so schnell überwinden lässt. Für andere ist VR allerdings ein Ort voller Wunder und narrativer Möglichkeiten, die „normale“ Spiele nicht ausreizen können. Diese Möglichkeiten nutzte einst das VR-Abenteuerspiel Moss aus dem Hause Polyarc. Die Resonanz war zurecht großartig: Das dynamisch-isometrische Abenteuer der kleinen Mäuse-Heldin Quill brannte sich tief in so manche Herzen. Nicht lange und Moss mauserte (Ha!) sich zum best bewerteten VR-Titel aller Zeiten!

Um so toller die Tatsache, dass Quills Reise nun endlich weiter geht! „Eure Reise mit Quill ist noch lange nicht zu Ende und was die Spieler*innen in Moss: Book II erleben werden wird hart sein – voller Triumph und Herzschmerz gleichermaßen – weshalb Quill euch mehr denn je an ihrer Seite braucht“, sagte Josh Stiksma, Design Director bei Polyarc. „Dein Abenteuer wird größer als zuvor. Gefüllt mit mehr Emotionen. Mehr Interaktion. Mehr Herausforderungen. Es wird nicht einfach, aber das ist Weltretten nie.“

Moss: Book II ist (vorerst) ab sofort (leider nur) auf der PlayStation VR, also PlayStation 4 und 5 verfügbar. Nach der Rettung ihres Onkels macht sich Quill nun auf, die neuen Umgebungen rund um das große Schloss des geflügelten Tyrannen zu erkunden. Neben dem preisgekrönten Dead Space- und Tomb Raider-Komponisten Jason Graves gesellt sich zu unserer Freude erneut die beliebte Synchronsprecherin Morla Gorrondona, welche neben verschiedenen NPCs auch erneut die Erzählerin des Buches mimt. Wenn sich das Release-Fenster an den ersten Teil orientiert, darf man sicherlich auch in den nächsten 4-8 Monaten ein Erscheinen auf allen anderen VR-Plattformen erwarten.