Alan Wake

90 % Rabatt und letzte Kaufmöglichkeit

geschrieben von Stefan Brauner am 12.05.2017, 18:01

Wie der Entwickler Remedy Entertainment via Twitter bekanntgegeben hat, wird das gruselige Action-Adventure Alan Wake samt DLCs nach dem 15. Mai 2017 aus den Shops entfernt, da die im Spiel verwendeten Musiklizenzen auslaufen. Wer das Spiel dennoch über Steam kaufen möchte, der hat nun noch mal die Möglichkeit. Ab dem 13. Mai startet die finale Rabattaktion hierzulande um 19 Uhr. Dann gibt es 48 Stunden lang 90 % Rabatt, sodass Alan Wake voraussichtlich für 2,79 Euro erhältlich sein dürfte.

Beim Durchspielen ist allerdings keine Eile geboten, denn der Titel bleibt in der Steam-Bibliothek erhalten, nur der Eintrag auf der Shop-Seite wird entfernt. Alan Wake's American Nightmare wird zwar ebenfalls in der Rabattaktion angeboten, bleibt aber darüber hinaus noch im Steam-Shop erhalten. Remedy zieht zwar in Erwägung, die Musik erneut zu lizenzieren, doch einen genauen Zeitplan gibt es hierfür nicht.

