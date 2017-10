PAYDAY 2

5 Millionen Gratis-Kopien auf Steam

geschrieben von Stefan Brauner am 09.06.2017, 14:43

Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Das schwedische Entwicklerstudio Overkill Software, die seit 2012 zu den Starbreeze Studios gehören, verschenkt aktuell auf Steam 5 Millionen Gratis-Kopien ihres auf Koop ausgelegtes Actionspiels PAYDAY 2. In dem Spiel geht es darum, mit vier Spielern im Koop-Modus gemeinsam als Crew Raubüberfälle und ähnliches durchzuführen – also Hauptsache Schießereien (wenn man nicht gerade einen Stealth-Ansatz vorzieht) und fette Beute.

Die Aktion endet entweder, wenn alle 5 Millionen Gratis-Kopien aufgebraucht sind, oder spätestens am 21. Juni 2017. Wer zugreift, bekommt also PAYDAY 2 kostenlos und darf es auch dauerhaft behalten – also nicht zu verwechseln mit den Gratis-Wochenenden und ähnlichem. Mit einem Klick auf der Produktseite auf Steam landet das Spiel schließlich in der eigenen Bibliothek.

Und die DLCs? Diese sind wieder geschenkt, noch derzeit überhaupt erhältlich. Grund dafür ist die bevorstehende Ultimate Edition. Jeder Besitzer von PAYDAY 2 hat die Möglichkeit, auf diese Ultimate Edition upzugraden. Diese wird alle der bisher 144 Updates enthalten. Käufer der bisherigen DLCs erhalten einen entsprechenden Rabatt, damit diese nicht doppelt zahlen müssen.

Weiterführende Links

- PAYDAY 2 auf Steam

- FAQ zur PAYDAY 2 Ultimate Edition