Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit

Gratis-Vorgeschmack auf Life is Strange 2

geschrieben von Stefan Brauner am 24.06.2018, 18:39

Dontnod war fleißig. Nicht nur Twin Mirror wurde auf der E3 vorgestellt, sondern auch Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Download-Episode, in dessen Erzählung der Zehnhährige Chris ein Superheld sein möchte. Und wer sich noch an seine eigene Kindheit erinnert oder andere Kinder beobachtet, der weiß, dass die Vorstellungskraft alleine ausreicht, um eine eigene Welt zum Spielen zu kreieren. So gewährt das Spiel einblicke in das Leben von Chris, der einen gewöhnlichen Samstag in sein Superheldenabenteuer verwandelt.

Beim Durchspielen lassen sich viele Geheimnisse entdecken, außerdem enthält es Verbindungen zur neuen Geschichte und den Charakteren von Life is Strange 2, das ebenfalls bereits seit längerem bei Dontnod in Entwicklung ist und dessen Episode dieses Jahr erscheinen wird. Der kleine Vorgeschmack in Form von Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit erscheint bereits am 26. Juni in digitaler Form für PC, Xbox One und PlayStation 4, ist komplett gratis und erfordert keine zusätzlichen Käufe für da vollständige Spielerlebnis.

