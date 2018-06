Electronic Arts

Origin Access Premier als Abo mit Neuerscheinungen

geschrieben von Stefan Brauner am 17.06.2018, 14:16

Mit Origin Access bietet Electronic Arts seit Januar 2016 ein Abonnement-Programm für PC-Spiele an, ähnlich dem Xbox Game Pass oder PlayStation Now. In der The Vault genannten Sammlung befinden sich mittlerweile über 100 Spiele, darunter auch Titel von anderen Publishern. Zum Preis von monatlich 3,99 Euro oder jährlich 24,99 Euro gab es vorwiegend Titel, die zumeist (jedoch nicht ausschließlich) über ein Jahr alt sind. Der Bestand wird regelmäßig um weitere, aktuellere Titel erweitert. Lediglich DLCs sind nicht enthalten, dafür erhalten Abonnenten 10 % Rabatt auf Einkäufe im Origin-Store.

Mit Origin Access Premier erweitert Electronic Arts das Angebot ab diesem Sommer. Zum Preis von 14,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr erhalten die Abonnenten neben den Inhalten des bisherigen Origin Access Basic vollständigen Zugriff auf die EA-Neuerscheinungen für den PC, darunter die demnächst erscheinenden Titel Madden NFL 19, FIFA 19, Battlefield V und Anthem. Zusätzlich besteht die Möglichkeit unbegrenzten Zugriff auf Die Sims 4 mitsamt den Digital-Deluxe-Upgrades, dem Gaumenfreuden-Gameplay-Pack sowie dem Kinderzimmer-Accessoires-Pack.

Weiterführende Links

- Weitere Informationen auf der Origin-Access-Website